Venecia SCH opnieuw de beste in Oldenburg

Bij de driejarige ruinen en merries kon niemand heen om de Van Vivaldi-dochter Venecia SCH. Met een gemiddelde score van een negen, waarvan een 9,5 op galop en stap won zijn het Landskampioenschap in Rastede. De merrie werd voorgesteld door Pascal Kandziora. Op de tweede plaats eindigde Fürst Romancier-nazaat Best of Mount st John uit de Lichte Tour merrie Best of All (v. Bordeaux) met 8,5 punten. De top drie werd compleet gemaakt door de Fürstenball-dochter Feymar met 0,1 punt minder dan Best of Mount st. John.

Zac Efron MT

Bij de driejarigen hengsten was ook de hoogste score een negen. Deze werd toegekend aan de kampioen van de Zadelkeuring in Oldenburg begin april Zac Efron MT (v. Blue Hors Zack). 8,5 punten werden behaald door de nummer twee Q-sieben 8 (v. Quantensprung). Met 8,4 punt volgde de Bordeaux-zoon Batton Rouge op de derde plek.

Bordeaux’ visitekaartje

In Rastede gaf Bordeaux duidelijk zijn visitekaartje af. Bij de driejarigen boekte hij al twee top drie klasseringen. Bij de vierjarigen overtrof hij zelfs met een eerste en een tweede plaats bij de merries en ruinen. De enige ruim van de rubriek Bitcoin ging met de zege naar huis. Met Frederic Wandres van Hof Kasselman in het zadel scoorde hij een 10(!) op zijn draf. Het eindcijfer kwam gemiddeld op een negen uit.

Ook de tweede plaats werd bezet door een Bordeaux-nazaat. Brooker’s Girl werd gereden door Ann-Christin Wienkamp met een eindcijfer van 8,9 punten. Cathy (v. Sir Donnerhall) behaalde dezelfde eindscore.

Borculo-veulen

In 2014 werd Dante Quando voor 13.500 euro afgeslagen in Borculo. Zaterdag was hij de beste vierjarige hengst in Rastede onder het zadel van Eva Möller. De Dante Weltino-zoon kreeg 8,9 punten toegekend van de jury met als hoogste cijfer een 9,5 voor de draf. De top drie werd compleet gemaakt door Fine Romance (v. For Romance) en Fürst Fabrice (v. Fürstenball).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Equitaris.