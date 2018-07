Mansur liet de negenjarige merrie eerder dit jaar in Valkenswaard internationaal debuteren en reed in Aken zijn derde wedstrijd met haar. In de rubriek direct op tijd sprong de merrie foutloos en scherp en was met 62,91 op de teller bijna een seconde sneller dan Mill Creek Filippa K (v. For Contest) onder Marcus Ehning. De top drie werd compleet gemaakt door Laura Kraut met SFS Vincomte (v. Veni Vidi Vici).

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl