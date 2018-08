Verkiezing FEI vertegenwoordiger van de springsport is begonnen

De IJRC (International Jumping Riders Club) roept alle ruiters en amazones op om te stemmen. De club hoopt erop dat daardoor ook de nieuwe afgevaardigde goed over kan brengen wat de internationale springsport gemeenschap bezighoudt, en daarmee hen mening goed overbrengt aan het spring comité.

FEI Jumping Committee

De IJRC is Pessoa dankbaar voor zijn goede en belangrijk werk, aangezien zijn stem van belang is geweest voor de spring gemeenschap in het proces om goede beslissingen te maken op wereldwijd niveau. De vertegenwoordiger van de sporters is een lid van het FEI Jumping Committee, het hoogste regerende orgaan op gebied van de springsport.

Kandidaten

Op 8 mei van dit jaar zijn de kandidaten bekend gemaakt. De Zweedse Lisen Bratt Fredericson, de Ier Cian O’Connor, Mr. Sanjay Bagai uit India, en Mexico schoof Nicolas Pizarro Suarez naar voren als kandidaat. Er kan tot 23 september gestemd worden, waarna de uitslag een dag later bekend gemaakt zal worden.

Criteria

Er zijn wel twee criteria voor het stemmen. Ten eerste moet de kiezer 18 jaar zijn geworden voor of op 28 juli, en ten tweede moeten de springruiters en amazones mee gedaan hebben aan een van de twee laatste Senioren FEI Wereldkampioenschappen of aan een van de twee laatste Olympische of Paralympische Spelen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl