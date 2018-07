Verlooy en Fredricson dwingen het succes opnieuw af

De winnaar van de Grote Prijs van Rotterdam was gisteren in Knokke ook weer de sterkste in een 12-koppige barrage. Jos Verlooy had de Querly Chin-nazaat Japatero VDM gezadeld en bleef de Amerikaanse topamazone Laura Kraut met Deauville S 0,2 seconde voor. Julius Peter Sinnack fokte Deauville (v. Diamant de Semilly) uit Touch Of Class (v. Lux), de moeder van Willem Greves GP-crack Zypria S en de spectaculair springende Westfaalse premiehengst United Touch S (v. Untouched).

Lisa Nooren

In de 3*-reeks streden 15 combinaties om het prijzengeld. Met een prachtige winnaar in de persoon van Peder Fredricson die met een snoeiharde barragerit Steve Guerdat (Ulysse des Forets) het nakijken gaf. Lisa Nooren hoorde in haar rit met Dienellie (v. Berlin) een balk rollen en werd negende.

Uitslag 1.50 5*

Uitslag 1.50 3*

Bron: Paardenkrant-Horses.nl