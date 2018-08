Veronique Roerink wint Prix st. Georges, Marlies van Baalen tweede

Roerink reed vorige week haar internationale debuut met de Apache dochter in Ermelo. Toen scoorde ze meteen boven de 70% en zette met de daarop volgende proef een stijgende lijn in. Het tweede internationale optreden werd beloond met ruim 72%. In Cappeln wist Veronique haar vorige scores weer te verbeteren.

Weer succes voor van Baalen

Marlies van Baalen is goed op dreef in het Duitse Cappeln. Vrijdag reed ze in de Grand Prix met Ben Johnson naar 70,607%, wat goed was voor een derde plek.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl