Verrassende plaatsingen finales en EK-observaties jeugd

Micky Schelstraete was met Elin’s Nonsicdador grote favoriet bij de pony’s in de KNHS-Felix Juristen Cup. Tot nu toe was de combinatie ongeslagen in de selectiewedstrijden, maar nu moesten ze in de landenproef (EK-observatie) hun meerdere erkennen in Evi van Rooij en King Stayershof’s Jango. In de Kür pakte Schelstraete wel de zege met ruim 77%, maar dit was niet genoeg om Van Rooij in de eindstand voor te blijven. Van Rooij schreef de finale ook haar naam.

Schrikken

Bij de junioren liet Daphne van Peperstraten iedereen schrikken door in de eerste proef ‘slechts’ als vijfde te eindigden met ruim 70%, terwijl ook zij met Greenpoints Cupido (v. Johnson) ongeslagen is tot nu toe. In de Kür stelde ze orden op zaken, nadat ze op het voorterrein er nog afviel, en won ze alsnog de finale van de KNHS-Greenpoints Kostendrukkers Cup voor junioren.

Thalia Rockx schreef de eerste proef (EK-observatie) op haar naam met Golden Dancer De La Fazenda (v. Bretton Woods) met 72,78%.

Dubbele zege

Bij de Young Riders was het Diana van de Bovenkamp die met een dubbele zegge de Greenpoints Kostendrukkers Cup zonder twijfel op haar naam schreef. Fabienne Jongen werd in de observatieproef nog vijfde, maar met haar tweede plaats in de Kür mocht ze uiteindelijk als tweede opstellen in de eindstand.

