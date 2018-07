Verzette subtopwedstrijd Koudum maakt deelnemers gelukkig

Nathalie Vorenhout zette met Anna Van De ‘haffriehoeve’ (v. Rindert 406) het beste resultaat neer van de dag. In de Intermédiaire I reed Vorenhout 67,28% bijeen, wat haar op een voorsprong zette van bijna 5%. Sabien Mollema werd hier namelijk tweede met Bubbles (v. United) met 62,35%.

Alta aan zet

In de Prix St. Georges zegevierde wederom een Fries. Loadewyk 431 (v. Tsjerk 328), die we onder meer kennen als het voormalig Lichte Tour-paard van Ingeborg Klooster, liep onder Kim Pernilla Alta naar de winnende score van 63,97%. Mollema viel nu net buiten de prijzen. Ze behaalde een score van 63,68% en werd daarmee tweede.

In het ZZ-Zwaar viel Alta wederom in de prijzen. Ze werd nu tweemaal tweede met Roos Stables Emit met alleen in de eerste proef net een winstpunt, in de tweede proef kwam ze uit op 59,86%. In beide proeven ging het oranje lint naar Annigje Tolman met Woodstock. Haar proeven werden gewaardeerd met 61,21% en 61%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl