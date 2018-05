Veteraan Slattery rijdt jonge KWPN-ruin naar winst in Valkenswaard

Routinier Tom Slattery werkt als coach en stalruiter voor Manton Grange Stables in Engeland en heeft al vele successen behaald. Zo won hij onder andere vijf maal de nationale titel.

Met de door H.J.M. Knops gefokte Haufom was Slattery meer dan vier seconden sneller dan de als tweede geplaatste Oostenrijker Christian Rhomberg met Come On (v. Comme il Faut). De Duitse Kendra Claricia Brinkop eindigde uit met Dialan B (v. Diarado) als derde.

Laseur beste Nederlandse

Megan Laseur noteerde het beste resultaat voor Nederland. Ze reed de Holsteiner Extasy (v. Quadros) naar de gedeelde zevende plek. Ook Nadieh Plegt met Havanna (v. Zirocco Blue) en Maikel van der Vleuten met Hangover (v. Canturo) eindigden met respectievelijk de negende en veertiende plaats in de prijzen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl