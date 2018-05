Veulen voor Ben Maher’s Cella

Cella bracht voor haar internationale carrière vier kinderen. De For Pleasure-zoon Fabio van ’t Roosakker was de eerste, hij werd in 2005 geboren. De inmiddels dertienjarige ruin loopt onder de Italiaanse Melissa Vanzani op 3*-niveau.

AES-hengst Happy Wandor van ’t Roosakker

Daarna werden in 2007 via embryo-transplantatie drie veulens van Wandor van de Mispelaere geboren. De bekendste is de AES goegekeurde hengst Happy Wandor van ’t Roosakker. De hengst loopt voornamelijk in Amerika op 1,60m-niveau met de Colombiaan Carlos Ramirez. Zijn broer en zus Handor en Hera van ’t Roosakker springen beiden ook internationaal.

Team goud en individueel zilver

De legendarische schimmelmerrie kwam onder Ben Maher tot grote bloei. Het paar won team goud en individueel zilver op het EK in Herning in 2013. Cella werd vervolgens gekroond tot paard van het jaar en haar eigenaresse Jane Forbes Clark kreeg de titel eigenaar van het jaar. Door blessures werd Cella in 2015 uit de sport genomen.

Vijfde veulen

In het interview op Grandprix-replay vertelt Ben Maher: “Cella is nog steeds in uitstekende conditie! Ik had het nog niet vertelt, maar ze heeft drie dagen geleden haar vijfde veulen gebracht. Ze deed het niet zelf, maar via embryo-transplantatie. Cella is in topvorm, ze ziet eruit alsof ze morgen een Grand Prix kan springen, maar ze geniet echt van haar sportieve pensioen.”

Bron Grandprix-replay