Veurinks Deville wint Westfaals kampioenschap vierjarigen

Bij de vierjarigen won Deville voor Zensation (v. Zinedine, 8,5) en Coldplay (v. Christian, 8,4). Bij de vijfjarigen, die ook met punten werden beoordeeld in de tweede fase, was de hoogste score voor Los Angie (Los Angeles x Quidamo). Bij de zesjarigen, waar een barrage de uiteindelijke plaatsing bepaalde, was Carlotta (Comme il faut x Potsdam) de snelste. Nederlander Niels Kersten werd hier tweede met Harrison (Harley VDL x Class de Luxe).

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl