Video: De 78,58%-Grand Prix van Dujardin en Freestyle

Na de 81,1% bij het nationale Grand Prix-debuut in Hartpury en de veelbesproken 75,152% in Nieuw en St. Joosland liep de negenjarige merrie Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) gisteren op de Royal Windsor Horse Show 78,58% (76,957-81,522%!)bij elkaar in haar derde Grand Prix. En opnieuw de winst, nu voor leermeester Carl Hester.