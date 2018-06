Video: Winnende rit Fredricson en tweede plaats Smolders in LGCT Cannes

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle geëist dat Ger Visser en familie 8,4 miljoen euro betalen,... 12:59

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn ook zeer benieuwd naar die van jou. Daarom introduceren we de rubriek Laat je horen! De laatste bijdrage: De Amerikaanse fokster Mary Nuttall bracht de WFFS-bal aan het rollen. Nu doet ze haar verhaal.

Gert Jan Bruggink: ‘Thuis winnen is altijd mooi!’

Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect voor elkaar.

Het parcours van Uliano Vezzani was ongecompliceerd maar loodzwaar. Veel combinaties beten zich er op stuk en ook het kunstlicht leek de paarden parten te spelen. In de barrage met acht deelnemers waaronder grote namen als Harrie Smolders, Jur Vrieling, Ludger Beerbaum en Rolf-Göran Bengtsson trok Peder Fredricson aan het langste eind. Smolders en Emerald moesten genoegen nemen met een tweede plaats.

In de barrage van de LGCT in Cannes wonnen Harrie Smolders en Emerald (v. Diamant de Semilly) het net niet van Peder Fredricson en Hansson WL (v. Hip Hop). Bekijk hier de video van beide ruiters en paarden die er helemaal voor gaan.

