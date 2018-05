Vierde plaats voor Maureen Bonder in CSI2* Baltica Tour Polen

Hellström stuurde Caliban H in 27,49 seconden foutloos over de finish. De tweede plaats was voor de Portugees Ricardo Valadas Coelho die een foutloze barrage reed met Bakkara MNM (v. Cassini I) in 28,08 seconden. Lars Bak Andersen werd derde met Lumbumbo (v. Ludwig von Bayern) in 28,60 seconden.

Succesvolle wedstrijd

Maureen Bonder was net een fractie langzamer dan Andersen. In 28,70 seconden legde ze de barrage foutloos af met Dalli Dalli. Bonder kent een succesvolle wedstrijd met de Canturano-nakomeling. Eerder dit concours behaalde de combinatie al een vierde plaats in een 1.35 meter rubriek en wonnen ze een 1.30 meter rubriek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook Bonder Stables