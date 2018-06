Vierde plaats voor Smolders in GP Monaco

Harrie Smolders en Cas 2 (v. Indoctro) zijn vierde geworden in de GP van de GCT in Monaco. Het duo realiseerde de snelste tijd, maar zag helaas ook een balk in het zand ploffen. De zege ging daardoor naar Shane Breen op de BWP’er Ipswich van de Wolfsakker (v. Glock’s London). Met ook nog Denis Lynch op drie, vierden de Ieren feest in de mondaine stadsstaat.