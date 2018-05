Vijf gouden plakken IJRN Internationaal voor Nederlandse combinaties

De 24-jarige Anne-Jet White uit het Friese Rijs, een vertrouwde topsporter met Silfri frá Hákoti, neemt het goud mee naar huis in de töltproef T2 (in de hoogste sportklasse A). De zestienjarige Jet van de Hoeve uit Ruinen was dolblij met haar eerste plek in de Tölt in Harmony met een prachtige score van 5.90. “Ik train hard met mijn Skolla frá Niðurlandi en zie ook de ontwikkeling die we doormaken de afgelopen jaren. Dan is het zo gaaf om ons harde werken nu beloond te zien. Deze proef is sinds dit jaar opgenomen in het wedstrijdprogramma, dus best spannend ook om te doen. Ik ben super blij.”

Andere winnaars

De andere winnaars van zaterdag waren de dertienjarige Renée de Munck uit Raamsdonk in de töltproef T6 (sportklasse C) met Sandra frá Dufþaksholti. Zij won niet alleen goud, maar ook het zilver met haar andere paard Öskubuska frá Fjós Héri. De Drentse Rena Holthaus-Bosma reed met haar paard Knár frá Hrauni een mooie stabiele vijfgangen proef F3 die ze beloond zag met het goud. De Noorse Anne-Lene Holm, die vrijdag ook het goud in ontvangst mocht nemen, bleef met haar paard Zelda frá Sörlatungu de concurrentie ver voor. Met een duizelingwekkende snelheid legde zij de 100 meter speedpas af. Tot slot de zeventienjarige Friese Gerbrig Folkertsma met Flórus frá Wyler, die het goud behaalde voor haar Vlaggenrace.

IJRN Internationaal

De IJRN Internationaal is landelijk één van de grootste IJslandse wedstrijden in Nederland. Het evenement dat zijn 33-ste jaargang beleeft is in binnen- en buitenland een geliefde wedstrijd.

Alle sportklassen (topsport, lichte klasse) en leeftijden komen hier bijeen.

Bron: Persbericht