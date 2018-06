Vijf teams foutloos na eerste GCL-omloop

Van Asten zette voor zijn team een foutloze ronde neer met VDL Groep Miss Untouchable. Individueel betekende dit een twaalfde plek met de Chacco-Blue-dochter en met het team staat Van Asten nu op de voorlopige tweede plaats.

London

Schröder had Glock’s London (v. Nabab de Reve) gezadeld voor deze competitie en was net te langzaam om individueel in de prijzen te vallen. Met zijn team staat Schröder voorlopig vierde.

Van der Vleuten en Smolders

Maikel van der Vleuten met Idi Utopia (v. Quasimodo Z) en Harrie Smolders met Cas (v. Indoctro) bleven beiden ook foutloos, maar waren net als Schröder te langzaam om individueel in de prijzen te kunnen delen.

Winnaar

Pius Schwizer pakte individueel de eerste plaats met Chidame Z. De Chippendale Z-dochter galoppeerde in 66,59 seconden foutloos over de streep. Daarmee was Schwizer bijna een halve seconde sneller dan de nummer twee, Ben Maher met Winning Good (v. Winningmood). De Britse ruiter is goed onderweg met de NRPS-gefokte hengst, begin deze maand won het duo ook al de GP in St. Tropez.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Paardenkrant-Horses.nl