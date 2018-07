Vijftienjarige Sophie Gochman op kop in Parijs met KWPN’ers

De vijftienjarige Gochman is voor het eerst in Europa aan de start. Dit voorjaar had ze met beide paarden op het Winter Equestrian Festival in Wellington al de nodige prijzen gewonnen. Met de door Glenn Knoester gereden Ukato-zoon Bluf BH was Gochman al internationaal actief, in Miami werd ze een keer zevende in een 2* 1,45m-proef.

Fokproduct familie Jaspers

De door Peter Jaspers en zijn dochter Mireille uit Panningen gefokte Carola BH is de nieuwste aanwinst voor Sophie Gochman. De dochter van Dutch Capitol werd eind vorig jaar door de Gochmans aangeschaft. Op de Tour in Wellington debuteerde de jonge amazone en was direct succesvol in de nationale rubrieken.

Olympiade-paard Ennio

Jaspers fokte de inmiddels elfjarige merrie uit Warola die ook al het 1,35m-paard Garola P&M (v. Arizona) heeft gebracht. Sinds 1962 fokt Peter Jaspers al met de merriestam. Uit de lijn komt ook de tweevoudige Olympische deelnemer Ennio (v. Zeus) van de Spanjaard Fernando Sarasola.

Als veulen naar Spanje

“Carola verkocht ik als veulentje naar Spanje”, vertelt Jaspers. Alvaro Diaz Garcia en daarna Sergio Alverz Moya waren de eerste ruiters die de merrie in de sport uitbrachten. Jaspers: “Als vijfjarige won ze al op de Sunshine Tour met Garcia en daarna was ze ook onder Moya succesvol op de Tour.”

Bod uit Amerika

De merrie werd vervolgens gekocht door Armando Trapote voor zijn vrouw Teresa Blazquez. En hoewel Blazquez Carola nooit wilde verkopen, kwam eind vorig jaar toch het bod uit Amerika die de Spaanse amazone niet kon weerstaan. Carola kwam in handen van Sophie Gochman.

Eerste internationale start

Het CSI in Parijs is de eerste internationale start van Sophie Gochman met Carola en die werd meteen in winst omgezet. In het Twee Fasen klopte de Amerikaanse zich zelf met 0,1 seconden.

Bron Paardenkrant-Horses.nl