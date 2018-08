Tinne Vilhelmson-Silfvén heeft besloten om de Don Primero-zoon Paridon Magi niet aan start te brengen in Cappeln. Aan Tidningen Ridsport liet de amazone weten dat het probleem niet helemaal duidelijk is, maar dat de ruin niet zoals gewoonlijk voelt. In aanloop naar de Wereldruiterspelen wil ze niets riskeren.