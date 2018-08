Villeneuve vooraan, Gelders wonderkind Henkie tweede

Niet Helgstrand als topscoorder, maar Sissy Max-Theurer. De steenrijke Oostenrijkse, die haar paarden vooral heeft om zelf van te genieten, heeft straks drie paarden in de finale lopen. Naast winnaar Villeneuve (draf 8,6, stap 8,9, galop 9, submission 8,8 en een 9 voor de aanleg), zijn dat Sisters Act vom Rosencarree OLD (Sandro Hit x Royal Diamond) met Dorothee Schneider (6e plaats/8,58) en enigszins onverwachts Flying Dancer OLD (Fürst Romancier x Sir Donnerhall), ook met Dorothee Schneider (8,2).

Niemand vermoedt het, Henkie doet het

Henkie kan alvast één prijs in ontvangst nemen: de hoogste score voor de aanleg als dressuurpaard voor een niet-gespecialiseerd paard. Henkie (Alexandro P x Upperville) was met Adelinde Cornelissen net zoals vorig jaar het beste Nederlandse dressuurpaard van zijn jaargang op de Wereldkampioenschappen in Ermelo. Vorig jaar werd het een vijfde plaats, dit jaar zou het gerust nog wat meer kunnen zijn. Met name in de score voor de stap zit nog wel wat speling, daar bleef de jury ‘hangen’ op een 8,5. Verder een 9,2 voor de draf, een 8,6 voor de galop, een 8,5 voor de submission en een 9 voor de aanleg dus, dat zonder dat Cornelissen al het laatste vroeg van de bruine hengst. Vooral die 9 voor de aanleg van Henkie van Jaap van den Berg, Aris van Manen en Joop van Uytert is een belangrijk cijfer, die is al meer dan eens bepalend gebleken.

Getransformeerde D’avie

D’Avie (Don Juan de Hus x Londonderry) was als 2,5-jarige op de Hannoveraanse hengstenkeuring een onbeduidende en vooral duur betaalde vos (620.000 euro), maar is op stal bij Helgstrand getransformeerd naar een atleet. Wel een atleet die punten laag liggen in de stap (7,5) en daarmee moest hij toch echt achter Henkie aansluiten. Wel was er een 9 voor de draf, een 9,3 voor de galop, 8,8 voor de submission en een 9 voor de aanleg.

Hesselhøj Donkey Boy en Ferrari niet in top

Over transformaties gesproken: zo afwijkend als de bewegingsafloop van Hesselhøj Donkey Boy (ERA Dancing Hit x Milan) vorig jaar bij de vijfjarigen was, zo veel meer is de zesjarige hengst nu in balans gekomen. Vorig jaar gaf het WK-jurycorps megapunten aan de hengst van Kristin Andresen, dit jaar moest hij – tot enige verbazing van het overgebleven publiek om 21.15 uur – genoegen nemen met een 8,48. Goed voor de zesde plaats.

Ook een andere topper van vorig jaar kwam nu niet bovenaan het klassement voor: de miljoenenhengst Ferrari OLD (Foundation x Blue Hors Hotline) met zijn eigenaar Andreas Helgstrand kwam uit op een 8,26. Hij scoorde overall geen toppunten en werd ook gekort op de stap (7,9). Vorig jaar werden deze paarden tot helden gemaakt, dit jaar laat de jury (bestaande uit Lars Andersson/SWE, Adriaan Hamoen/NED en Dietrich Plewa/DUI en Maria Colliander/FIN) ze als een baksteen vallen

Matchball OLD, Habana Libre A en Sisters Act erboven

Boven Hesselhøj Donkey Boy kwamen de met veel harmonie en lichtvoetigheid door de baan gaande Matchball OLD (Millennium x De Niro) van Johann Hinnemann en Thomas Voss met Stefanie Wolf in het zadel (8,64/4e plaats). Op de vijfde plaats (en daarmee de tweede Nederlander) de op de WK-selecties ‘ingeslopen’ Habana A Libre (Zizi Top x United) met Diederik van Silfhout (8,62). Diederik van Silfhout kreeg met deze ruin van Alexandra Barbançon een pluim op zijn hoed voor de rijderij: een 9 verscheen op het scorebord. Verder onder andere een 8,8 voor de draf, een 8,7 voor de galop en een 8,8 voor de aanleg. Daarachter Sissy’s Sisters Act met een hoger cijfer voor de aanleg (8,9).

Hermès is er net bij

Nadat de voorlaatste starter had gereden wist Dinja, die toen nog elfde stond, het zeker: ze zat er bij met oogappel Hermes (Easy Game x Flemmingh). Gejuich steeg op van de tribune. De hengst van Joop van Uytert, die eerder nog wel eens met de tong buitenboord ging, liet dat nu achterwege en met na een heel behoorlijke proef verscheen er een 7,96 op het scorebord. Voor hem kwamen HBS Backround (Boston x Florencio) met Ann-Christin Wienkamp (8 gemiddeld/11e plaats) en de Zweedse Astoria (Sir Donnerhall II x Quaterback) met Jeanna Hogberg met een 8,08 gemiddeld (10e plaats.

Drie KWPN’ers

Drie KWPN’ers erbij dus in de finale: Henkie, Habana Libre A en Hermès. Verder vier Oldenburgers, een Rheinlander, een Westfaler, een Deens en een Zweeds paard. Outsider Hot Chocolate (Apache x Dreamcatcher) kwam met Esmee van Gijtenbeek nog het dichtst in de buurt (7,76/15e plaats).

Jury wil `Habibi en Hero nog steeds niet zien

De WK-jury wil net zoals andere jaren Ad Valks Hero (Apache x Metall) met Emmelie Scholtens niet zien (7,5/22ste plaats) en ook Habibi DVB (Don Schufro x Johnson) van Dressuurstal Van Baalen, die dit jaar ook weer stug werd meegenomen door de selectiecommissie, viel niet per sé in de smaak (7,6/19e plaats). Net voor Habibi DVB veeldekker Total Hope (Totilas uit Weihegold), die met een 7,72 nog een eindje van de finale is en net daarvoor Atterupgaards Botticelli (Benneton Dream FRH x Caprimond)

Troostronde van een troostronde

Morgen is er nog een troostronde, maar zo voelde de kwalificatie van vandaag op veel momenten al aan.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl