Volg de Bundeschampionate live

De 25ste editie van de Duitse kampioenschappen voor jonge paarden beginnen vandaag in Warendorf met de kwalificatieproef voor zesjarige dressuurpaarden (10.30 uur), de kwalificatieproef voor vijf- en zesjarige springpaarden (16.00 uur en 10.30 uur). De gehele Bundeschampionate zijn live te volgen via ClipMyHorse.tv. Horses.nl is ter plaatse en doet het komende weekend verslag in woord en beeld.