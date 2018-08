Vooral de Pavo Cup bij de vierjarigen is dit jaar een spannende. In het voorselecties scoorden Jovian 88 punten, Jatilinda 88 punten, Jason 86 punten, Jameson RS2 85 punten, Jambo C 87,5 punten en Approved (ex. Jaqiedo) 85 punten. Bij die groep komen ook nog de goedgekeurde hengsten Jerenzo Texel, Jupiler S (Gelderse hengst), For Ferrero, Johnny Cash, Jamaica, Just Wimphof, Joop TC, Jarville, Joyride en Jerveaux. Bij de zesjarigen maakt Total US zijn debuut onder Edward Gal.

Afwezige hengsten

Bij de vijfjarigen staat de best scorende KWPN’er in het Wereldkampioenschap voor vijfjarigen, Asgard’s Ibiza met Juliane Brunkhorst, niet meer op de startlijst. Wel zijn WK-collega’s Imposantos, Imagine, Indian Rock en Iconic B.

Naast Asgard’s Ibiza is ook In Style met Renate van Vliet (die sowieso geen finale zou kunnen rijden omdat ze zaterdag trouwt met Joop van Uytert) van de startlijst bij de vijfjarigen verdwenen. Dat terwijl de Pavo Cup voor vijfjarige dressuurhengsten verplicht is. In totaal doen dus zes vijfjarige goedgekeurde dressuurhengsten niet mee aan de Pavo Cup.

