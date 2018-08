Volla bedankte voor Franse teamplek vanwege economische gronden

De ruiter, die met Badinda Altena internationaal de meest succesvolle Franse combinatie is van het moment, bedankte voor deelname aan de WEG volgende maand. Behalve Volla en de KWPN-merrie heeft Frankrijk op het moment geen enkele andere combinatie die de afgelopen drie maanden 70 procent of hoger in de internationale Grand Prix heeft behaald. In overleg met de vertegenwoordigers van de federatie heeft de bond besloten om niet deel te nemen aan de Wereldruiterspelen in Tryon.

Moeilijke keuze

“Naar aanleiding van de verschillende persberichten en berichten van anderen vandaag in de medie wilde ik graag uitleggen waarom in niet deelneem aan de WEG. Allereerst is het met veel bitterheid dat ik als sportman een selectie weiger in het team van Frankrijk, des te meer bij een evenement van deze omvang. Sommigen zullen het begrijpen en sommigen niet, maar de keuze is heel moeilijk geweest”, zo schrijft Volla.

Niets met gezondheid te maken

“Badinda is op haar best op het moment en dat heeft ze ook laten zien bij de Nations Cup in Hickstead. Ik heb de keuze dan ook niet gemaakt vanwege gezondheidsproblemen of gebrek aan vorm”, vervolgt de ruiter zijn uitleg. “De droom om mee te doen is groot, maar de harde economische realiteit van topsport (of zelfs onze hippische bedrijven in Frankrijk) dwingt ons bepaalde wegen te bewandelen.”

Steun

“De FFE steunt ons waar mogelijk en onze eigenaren ook, maar de afgelopen vier jaar loopt Badinda op zo’n hoog niveau dat ik financiële steun zoek om haar te kunnen houden. Alleen kan ik niemand vinden. Zonder ondersteuning en zonder sponsoren is rijden op zulk hoog niveau erg gecompliceerd. In Frankrijk zijn we voor het grootste deel eigenaren van onze paarden en is het noodzakelijk om de juiste beslissingen te nemen. Ik ben zelf mijn grootste sponsor en daarom staat Badinda ook al een paar maanden te koop. Dat is voor mij de enige manier om in de sport mee te kunnen blijven doen. Daarom vind ik het risico omnaar Tryon te gaan te groot voor mijn merrie.”

Verontschuldiging

“Ik wil mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden aan mijn teamgenoten, de eigenaars en het volledige Team Frankrijk voor het feit dat ik deze selectie heb geweigerd, niet denkend dat ik onmisbaar was voor het WEG-team, maar vanwege de economische realiteit.”

Volla geeft aan het eind van zijn bericht aan dat hij met of zonder zijn topmerrie weer terug zal keren op het hoogste niveau in de ring en vraagt de mensen om zijn keuze te respecteren en er geen oordeel over te geven.

Bron: FB