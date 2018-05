Voltigeurs team Roy Rogers beste Nederlanders in Ermelo

Bondscoach Diana van Klaveren kijkt tevreden terug op drie dagen CVI. ʺHet was een heel leuk goed georganiseerd CVI met een zeer sterk deelnemersveld. Voor de Duitsers was het bijvoorbeeld ook een selectiewedstrijd en dat levert al meteen zeer sterke teams op. Over de Nederlandse prestaties was ik over het algemeen ook heel tevreden. Bij sommigen zag je nog dat ze wat ritme missen zo vroeg in het seizoen, maar daar kunnen we aan werken. Ook bij de seniorendames zat het met blessures en net niet fitte paarden niet helemaal mee, maar daar zit ik niet zo over in. Dat komt wel goed.ʺ

Nederlandse prestaties Er waren weliswaar geen Nederlandse overwinningen, diverse Nederlandse voltigeurs haalde wel de finale. Met een vierde plaats in de CVI3* leverde Roy Rogers een sterke prestatie. Van Klaveren: ʺHet team van Roy Rogers heeft een goede prestatie geleverd en mooie eindscore gehaald.ʺ Bij de Junioren wisten zowel Annebeth Kubbe als Lotte Geelhoed de finale te halen in de CVIJ2*. Annebeth werd hier in een sterk deelnemersveld knap 7e. Geelhoed moest helaas afzeggen voor de finale omdat haar paard niet fit was. Voor Arthur Seidel was er bij de Junioren Heren een 4e plaats. In de CVI2* behaalde Sophie van der Laan een 7e plaats in de finale.

Bron: KNHS / Paardenkrant – Horses.nl