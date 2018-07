Von Eckermann op leenpaard naar eerste Akense zege

Henrik von Eckerman had Castello 194 (v. Cristallo) al eens eerder geleend van zijn leerlinge, de jonge Zweedse Evelina Tovek. Maar met het CHIO in aantocht had Von Eckermann de stoute schoenen opnieuw aangetrokken en gevraagd of hij het paard op, zoals hij het zelf zei, ‘het concours der concoursen’ uit mocht brengen. “Met zijn vermogen en zijn enorme galoppade is Castello echt gemaakt voor de Aachener Soers”, aldus Von Eckermann.

25.000 euro

Met 47.30 seconde was de Zweed snel genoeg om 25.000 euro aan prijzengeld in de wacht te slepen.

In de negenkoppige barrage eindigde McLain Ward met de voormalige nummer 1 van de wereldranglijst HH Azur op de tweede plaats (0-47.56), gevolgd door Marcus Ehning en Funky Fred (0-48.72).

Twee balken

Na twee balken in de barrage restte er voor Leopold van Asten en VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) niet meer dan de zevende plaats.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl