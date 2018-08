Voor het eerst in Nederland: EK Traditionele Working Equitation

De van oorsprong Zuid-Europese tak van sport bestaat uit een dressuurproef, stijltrail, speedtrail en runderwerk. De dressuurproef heeft vaste onderdelen die uit het hoofd gereden moeten worden. Het verschil met een reguliere dressuurproef is dat de proef zonder letters gereden wordt en de ruiter of amazone zelf mag beslissen waar deze in de bak gereden worden, als de vaste volgorde maar aangehouden wordt.

Stijl- en speedtrail

In de stijltrail laat de ruiter zien dat deze zijn of haar paard volledig onder controle heeft in alle situaties; een brug, poort, achterwaarts, maar ook het traditionele ringsteken met garrocha (lange stok) komen voorbij. Een selectie van deze hindernissen komen ook voorbij in de zeer spectaculaire speedtrail, waar het, zoals de naam al doet vermoeden, vooral om de snelheid gaat.

Runderwerk

Het laatste onderdeel is het runderwerk. Deelnemers krijgen via loting het nummer van een koe toegewezen, die ze binnen 90 seconden uit de kudde en over een denkbeeldige lijn moeten krijgen. De ruiter moet dan de koe 15 seconden aan die zijde van de baan houden. Alle onderdelen moeten door de deelnemers op het EK op één hand gereden worden.

Bron: KNHS