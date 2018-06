Voorbereidingen Tryon in volle gang

De tekeningen van één van ’s werelds grootste hippische accommodaties werd in één dag door Bellissimo, zittend op de heuvelrug, gemaakt. “Wat ik heb uitgetekend is eigenlijk precies zoals het er vandaag de dag uitziet”, vertelt hij enthousiast. “Veel mensen maakten er een grap van en konden niet zien wat ik wel op deze plek zag.”

Enorme onderneming

De realisatie en uitvoering daarvan bracht het nodige met zich mee. “Om te komen waar we nu zijn, hebben we miljoenen tonnen aan zand moeten vervoeren, een enorme onderneming. Vooral in regenachtige periodes is het een uitdaging geweest. In de winter heeft het project zes weken stilgelegen door de waterval.”

Geboorteplaats Amerikaanse paardensport

Bellissimo kan echter rekenen op de steun van locale bewoners, het land en de staat van Noord-Californië. “Het is een grote kans om deze plek tot een hoogtepunt te kunnen maken. Dit is als het ware de geboorteplaats van de paardensport in Amerika en hier in het gebied hangt veel geschiedenis. Dat maakte het voor mensen, ondanks de korte tijd die we hadden, gemakkelijker het idee te omarmen.”

Testevenementen

Inmiddels zijn er op het Tryon International Equestrian Center een aantal testevenementen georganiseerd, waar Bellissimo optimistisch over is. “Het was al gebouwd voor verschillende hippische disciplines, maar door de Wereldruiterspelen in 2018 te organiseren werd het proces versneld.” Er wordt nog gewerkt aan een grote indoorhal voor reining en voltige.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FEI