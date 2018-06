Voorlopige Australische selectie WK Jonge Dressuurpaarden bekend

De in Denemarken gevestigde Simone Pearce is met twee paarden geselecteerd. De amazone neemt voor het vierde jaar op rij deel aan het kampioenschap. “Ik ben heel blij geslecteerd te zijn en Australië te mogen vertegenwoordigen. Vorig jaar was fantastisch en ik ben heel benieuwd of ik dit jaar weer net zo goed kan presteren”, liet de amazone aan Eurodressage weten.

De geselecteerde combinaties zijn:

Simone Pearce met Lindballe’s Just Perfect (Johnson x De Niro) bij de vijfjarigen

Rebecca Rooke met Muschamp Royal Black (All Inclusive x Biotop) bij de zesjarigen

Kelly Layne met Rockpool (Rock Forever x Florestan I) bij de zevenjarigen

Simone Pearce met Feodoro (Fürstenball x Rosario) bij de zevenjarigen

Bron: Eurodressage