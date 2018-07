Vrieling begint met derde plaats in Falsterbo

Als elfde ruiter op de startlijst van de kwalificatieproef voor de Grote Prijs pakte Mark McAuley met de negenjarige Jasco vd Bisschop de leiding in de tijd van 72,94 seconden. De Ier kon die positie tot het einde toe vast houden.

Davall vlot foutloos

Jur Vrieling sprong met de tienjarige Davall een vlotte foutloze ronde en stopte de klokken op 76,62 seconden. Hij leek op de tweede plaats te eindigen maar Paul O’Shea gooide nog roet in het eten. De Ier die als laatste in de ring kwam finishte met Skara Glen’s Presence nog twee seconden voor Vrieling en verwees de Groninger naar de derde plaats.

De overige Nederlanders vielen door tijd- en hindernisfouten buiten de prijzen.

Tweede bij zevenjarige springpaarden

Jur Vrieling pakte op Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) de tweede plaats in de rubriek voor zevenjarige springpaarden, een nationale rubriek. Nu moest hij de Zweedse Linnea Ericsson-Carey op de KWPN’er Lacroix (v. Marius Claudius) voor laten gaan die ruim een seconde sneller was.

Jochems vierde in 1,45m

In de internationale openingsrubriek over 1,45m was Kevin Jochems de beste Nederlander op de vierde plaats. Hij stuurde de negenjarige Canturano-dochter Evita in 64,16 seconden over de finish. Ook deze rubriek kreeg een Ierse winnaar in de persoon van Billy Twomey. Op de Ierse hengst Ardcolum Duke (v. Gypsy Duke) was Twomey ruim twee seconden sneller dande nummer twee Hamad Ali Al Kirbi op Uxmal D’Ysieux (v. Crown Z). Ook Malin Baryard-Johnsson bleef Jochems nog, met H&M Second Chance (v. Carland) werd de Zweedse derde.

Bron Paardenkrant-Horses.nl