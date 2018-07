Vuurwerk gooit roet in het eten voor deelname Verwimp aan CHIO Aken

“Gisteravond gingen we nog even aan de hand stappen. Tiamo schrok van het vuurwerk van de openingsceremonie. Het leek er in eerste instantie op dat hij nergens last van had, maar vandaag was hij niet honderd procent fit”, schrijft de amazone op haar Instagram-account.

Prioriteit

“We hebben besloten hem mee terug naar huis te nemen en te laten onderzoeken door de dierenarts. Hem honderd procent fit hebben is onze belangrijkste prioriteit.” Verwimp, die vorig jaar nog op het EK in Gotenburg reed, zou individueel aan de start verschijnen op het CHIO.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Instagram