Waar hengstenbal in Rotterdam

En dat is nog niet alles: Edward Gal haalt Glock’s Voice weer eens van stal, Hans Peter Minderhoud komt met Zanardi en de naar de senioren overgestapte U-25 dames Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P. en Denise Nekeman met Boston STH mengen zich ook in de strijd. Ook Suppenkasper met Steffen Peters en Capri Sonne jr met Laura Bechtolsheimer zijn aangemeld voor de driester en Tinne Vilhelmson-Silvfén heeft Rotterdam uitgekozen om Don Auriello terug te laten keren in de sport.

Voor Zweden staat opvallend genoeg Patrik Kittel op de lijst voor de driester, in plaats van in het Zweedse team dat meestrijdt in de landenwedstrijd (CDIO 5*).

Entries Rotterdam

Bron: Paardenkrant-Horses.nl