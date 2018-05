Waarschuwing voor Townend voor overmatig zweepgebruik

Oliver Townend, die vanmiddag kans maakt om de eventing-Rolex Grand Slam te winnen, kreeg gisteren een officiële waarschuwing van de ground jury voor overmatig zweepgebruik in de cross van de Badminton Horse Trials. In een verklaring van de organisatie is te lezen dat de jury navraag heeft gedaan bij de Brit over zijn manier van rijden op zowel Ballaghmor Class en Cooley SRS. Die laatste werd vanmorgen bij de finale inspectie ook verwezen naar de holding box.