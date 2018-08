Ward en Clinta niet te kloppen in Dinard

35 combinaties begonnen aan het 1,60m-parcours, zeven ervan produceerden een foutloze ronde en plaatsten zich voor de barrage. Met zijn eerste bezoek aan Dinard liet McLain Ward meteen zijn visite kaartje achter door met zijn wondermerrie Clinta in een snelle tijd van 46,16 seconden de Grand Prix te winnen.

‘Vierde GP-zege’

Ward vond zichzelf wel gelukkig: “Andere ruiters maakten fouten, maar Clinta was fantastisch. Ik heb haar sinds maart en het is al de vierde Grand Prix overwinning met haar.”

‘Maakte een foutje’

Henrik von Eckermann kon met de altijd snelle merrie Mary Lou niet aan de tijd van Ward komen. De Zweed bleef op ruim 0,7 seconde steken, 46,89 seconden. “Ik maakte een foutje tussen één en twee”, aldus Von Eckermann.

Renwick en Bintang II

Nicolas Delmotte hield voor Frankrijk de eer hoog. Met Ilex VP, de tienjarige zoon van Diamant de Semilly, eindigde hij op een seconde achter Ward als derde. Laura Renwick was met de KWPN’er Bintang II (v. Tangelo van de Zuuthoeve) de vierde en laatste foutloze. De Britse was 1,5 seconde langzamer dan Ward.

Creedance snelste vierfouter

De snelste vierfouter was Kent Farrington met de elfjarige Lord Z-zoon Creedance. Maar ook hij kon de tijd van zijn landgenoot niet verbeteren. Voor Farrington werd het de vijfde plaats.

Twee KWPN’ers op kop

In de 3* Grand Prix waren de eerste twee plaatsen voor KWPN’ers. Julien Gonin won op de door R. Beuving gefokte Well Done (v. Sheraton VDL). De Fransman was in de barrage bijna een seconde sneller dan de Zwitser Beat Mändli op de Veron-dochter Dibatsja. Voor Gudrun Patteet was er de derde plek met Sea Coast Kira (v. Emerald).

Bron World of Showjumping