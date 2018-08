Ward met twee paarden in team USA, Madden reserve

Pijler van het Amerikaanse equipe is McLain Ward. De nummer vijf van de wereld beschikt over twee toppaarden. De Clinton-dochter Clinta is dit jaar al uiterst succesvol met Grand Prix overwinningen in Dinard, Devon en New York. Olympiadepaard en wereldbekerwinnaar HH Azur is dit jaar selectief ingezet. Ward werd met de twaalfjarige merrie onder meer vierde in de Grand Prix van Rome.

Ryan met Eddie Blue in team

Naast Ward is Laura Kraut met Zeremonie (Cero I) opgenomen in het team. Ook de nummer twee van de wereldbekerfinale, Devin Ryan met de negenjarige KWPN’er Eddie Blue (v. Zirocco Blue VDL), heeft een teamplaats verworven. Het vierde teamlid is Adrienne Sternlicht met de tienjarige merrie Cristalline (v. Cristallo I).

Darry Lou meereizende reserve

Beezie Madden is de meereizende reserve met het fokproduct van Roelof Bril, Darry Lou. De tienjarige merrie werd onder meer zesde is de Rolex Grand Prix in Aken.

Bron USEF