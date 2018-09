Warendorfer stewards zien streng toe op strakke neusriemen

In de nieuwste editie van het Duitse blad St.Georg wordt de vloer aangeveegd met de stewards die op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo de neusriemen hadden moeten controleren. In een online bericht van St. Georg over de WK werd al gerept over de strakke neusriemen en de stewards die daar volgens de redactie niets aan deden. In de print-editie wordt er nog eens extra op ingegaan. Reden genoeg voor de stewards op de Bundeschampionate om extra streng toe te zien op die neusriemen.