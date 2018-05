Wathelet wint CSI2* Grote Prijs in Valkenswaard

De Grote Prijs over 1,45 m in Valkenswaard is gewonnen door Gregory Wathelet. Met de Sandro Boy-zoon Sandero bleef hij in de barrage met 35,85 op de teller een kleine halve seconde voor op Bertram Allen en Calafrieda (v. Canto). In de één ster-Grote Prijs werd Allen’s jongere broertje Harry tweede.