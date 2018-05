WB-zege Mariakalnok voor Schulz en Dragao

In beide proeven was de tweede plaats voor Uwe Schans met Hermes (v. Blue Hors Hotline). In de GP kwam het Duitse duo uit op 68,957% en de kür van het tweetal werd beloond met 72,220%. Ook de derde plaats was in beide rubriek voor dezelfde combinatie. Charlotte Lenherr stuurde haar Darko of de Niro (v. De Niro) in de GP naar een score van 68,065% en was in de kür de derde en laatste combinatie met een score van boven de zeventig procent (70,325%).

Oldenburg

Schulz’ Dragao werd onlangs als eerste Lusitano-hengst toegelaten tot het Oldenburger Verband. De hengst maakte vorig jaar zijn internationale GP-debuut met Severo Jurado Lopez en kwam daarna bij Schulz onder het zadel.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl