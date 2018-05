Wedstrijddebuut Marcus Ehning en Firth of Lorne beloond met derde plaats

De veertienjarige Firth of Lorne kwam onder Katrin Eckermann tot grote successen met onder meer winst in de Grand Prix van Hamburg. Ook won het paar met het Duitse team de landenwedstrijd in Falsterbo. Het laatste optreden van Eckermann en de hengst van For Pleasure was er één om nooit te vergeten. In de tweede manche van de landenwedstrijd van Aken 2014 kwam de combinatie zwaar ten val op de sloot, in de eerste manche waren ze foutloos. Twee dagen later gebeurde hetzelfde nog een keer in de Grote Prijs.

Successen in Amerika bleven uit

Franz-Josef Dahlmann nam in mei de teugels over van Eckermann en startte de hengst voornamelijk op 1.40-1.45m niveau. Daarna werd Firth of Lorne verkocht aan Leah De Martini, leerlinge van Margie Goldstein. In Amerika bleven echter de goede prestaties uit.

Derde in wedstrijddebuut

Begin april kwam Firth of Lorne weer terug naar Duitsland, in de stallen van Marcus Ehning. Ehning zocht zijn concours uit om de hengst weer aan de start te brengen. Het leverde het duo de derde plaats op in de Grote Prijs. Ehning won met de achtjarige Mill Creek Filippa K, broer Johannes werd tweede op Con Pleasure (v. Cornet Obolensky).

Bron St.Georg