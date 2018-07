Weer een titel voor Fantijn

Stevens zat pas voor de vierde keer achter Fantijn. Zij rijdt de vos bij Regio Noord voor Lammert Tel en Linda Boelens in damesrubriek waarbij de paarden zijn aangespannen voor de vierwielige wagen. Op Hippisch Holtrijk in Grolloo ging het om het kampioenschap en Stevens en Fantijn haalden deze titel op overtuigende wijze binnen. Fantijn maakte zich heel groot, klom er heel best in en showde zich met heel veel actie. De zoon van Patijn uit Uderose (keur preferent van Manno) werd gefokt door Harmannus Boelens uit Bunne, de opa van Linda. Stevens rijdt de vos alleen op concoursen: “Nee, ik train de hengst niet, ik rijd hem alleen op de concoursen. Alle eer aan Linda en Lammert, die trainen hem.”

Top drie

De andere twee plekken in de top drie waren voor Gorita en Gentleman. De zevenjarige Gorita (elite van Atleet uit Worita keur sport van Manno, fokkers W.G. Cazemier, Nuis- nu wonende in Indiana en J. en R. Zehr, Indiana) van Klaas Buist werd gereden door Sanne Welling. Zij werd tweede. Evenals de eerste twee werd ook de als derde geplaatste in het noorden gefokt. De vos Gentleman (Saffraan uit Vannerna ster preferent van Patijn) is namelijk gefokt bij S. Wobbes uit Roden. Manon Veerman reed de zeer sterk en expressief bewegende vos van Niek Alting naar de derde plaats in dit kampioenschap.

Bron: KWPN