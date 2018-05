Weer tweede plek voor Sanne Voets in Mannheim

Net als afgelopen zaterdag in de teamwedstrijd in Grade IV was er vandaag in de individuele proef ook een tweede plaats voor Sanne Voets met Demantur N.O.P. (v. Vivaldi). Met wisselende punten van de jury kwam Sanne uit op 70,813%. Net als zaterdag moest ze de Braziliaan Rodolpho Riskalla voor laten gaan met een riante score van 74,959%.