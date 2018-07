Weer wijziging in Duits CHIO-team: Weihegold eruit, Emilio erin

Het Duitse Olympiade Committee (DOKR) wil de wedstrijd in Aken gebruiken om zowel Emilio als Bella Rose, die Werth in de CDI4* wedstrijden zal starten, te beoordelen voor de Wereldruiterspelen in Tryon in september.

Eerste waarneming

Weihegold, met wie Werth dit jaar de wereldbekerfinale won, heeft de eerste waarneming op de Duitse Kampioenschappen met een tweede plaats in de Grand Prix Special al succesvol doorstaan.

Team

Het Duitse team voor Aken bestaat nu uit Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB, Helen Langehanenberg met Damsey FRH, Dorothee Schneider met Sammy Davis Jr. en Isabel Werth met Emilio.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Dressursport-Deutschland.de