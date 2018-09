WEG door de jaren heen: springen

Frankrijk domineerde de eerste Wereldruiterspelen van 1990 in Stockholm. Naast de gouden teammedaille ging er ook individueel goud mee naar huis: Eric Navet won met de door zijn vader Alain gefokte Quito de Baussy. Navet reed in de paardenwissel enkele grootheden: waaronder Milton en Gem Twist.

Goud Zilver Brons Teamklassement Frankrijk West-Duitsland Groot-Brittannië Individueel Eric Navet met Quito de Baussy John Whitaker met Milton Hubert Bourdy met Morgat

Den Haag – 1994

Op de tweede editie van de Wereldruiterspelen eiste Duitsland de eerste gouden teammedaille op. Individueel werd het succes compleet gemaakt door Franke Sloothaak die met San Patrignano Weihaiwej goud won en Ludger Beerbaum die met de fenomenale Ratina Z het zilver greep. Met drie Duitsers in de vier combinaties tellende ruiterwissel was het een uiterst spannende strijd. Sloothaak was de enige die alle vier de merries foutloos door het parcours kreeg.

Goud Zilver Brons Teamklassement Duitsland Frankrijk Zwitserland Individueel Franke Sloothaak met Weihaiwej Michel Robert met Miss San Patrignano Sören von Rönne met Taggi

Rome – 1998

Het Duitse team was vier jaar later in Rome opnieuw oppermachtig in de landenwedstrijd, maar kregen in de individuele strijd op hun donder van Rodrigo Pessoa. De Braziliaan was met zijn 25 jaar de jongste winnaar ooit. In de paardenwissel kreeg hij ondermeer tegenstand van regerend Wereldkampioen Frankje Sloothaak, maar hield het hoofd koel en hield zijn voorsprong vast. Zijn vader Nelson – toen 62 jaar – reed op datzelfde kampioenschap naar de elfde plaats met Baloubet du Rouet.

Goud Zilver Brons Teamklassement Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië Individueel Rodrigo Pessoa met Gandini Lianos Thierry Pommel met Thor des Chaines Franke Sloothaak met San Patrignano Joly

Jerez de la Frontera – 2002

De Ierse ruiter Dermott Lennon verraste de wereld in 2002 door de individuele titel te grijpen. Het was een memorabel moment door de 33-jarige Lennon: geen enkele Ierse ruiter was daar al eens in geslaagd en voor de ruiter was het pas zijn tweede grote kampioenschap. In de ruiterwissel was de Ier de enige die drie merries en hengst Dollar du Mourir foutloos rond kreeg. Frankrijk was in de landenwedstrijd een maatje te groot voor de concurrentie.

Goud Zilver Brons Teamklassement Frankrijk Zweden België Individueel Dermott Lennon met Liscalgot Eric Navet met Dollar du Mourir Hits de Seine Peter Wyde met Fein Cera

Aken – 2006

In 2006 schreven de Nederlanders geschiedenis: teamgoud voor Jeroen Dubbeldam met BMC Up and Down, Albert Zoer met Okidoki, Piet Raijmakers met Van Schijndel’s Curtis en Gerco Schröder met Eurocommerce Berlin, die drie spectaculaire foutloze rondes reed. In de ruiterwissel nam Jos Lansink het op tegen drie vrouwen. Hoewel Meredith Michaels-Beerbaum sneller was met haar Shufferfly dan Lansink met Cumano, moest ze dat bekopen met een balk.

Goud Zilver Brons Teamklassement Nederland Verenigde Staten Duitsland Individueel Jos Lansink met Cumano Beezie Madden met Authentic Mederith Michaels-Beerbaum met Shutterfly

Kentucky – 2010

Belg Philippe Le Jeune had met geen van de vier paarden in de ruiterwissel moeite en greep zo de individuele titel. Hij ging niet als favoriet de finale in, maar zijn ervaring en capaciteiten liet hij alle vier de paarden hun werk goed doen. Voor België was er nog meer succes: ze wonnen namelijk ook brons met het team. Voor de derde keer in de geschiedenis van de Wereldruiterspelen was er goud voor Duitsland.

Goud Zilver Brons Teamklassement Duitsland Frankrijk België Individueel Philippe Le Jeune met Vigo d’Arsouilles Abdullah Al-Sharbatly met Seldana Di Campalto Eric Lamaze met Hickstead

Normandië – 2014

Met al Olympisch- en Europees goud op zak zou Normandië hét kampioenschap van Groot-Brittannië worden, maar ze kwamen met het team niet verder dan plaats 18. Nederland won teamgoud, dankzij de optredens van Jeroen Dubbeldam met Zenith SFN, Maikel van der Vleuten met VDL Groep Verdi, Jur Vrieling met VDL Babalu en Gerco Schröder met Glock’s London N.O.P. In de individuele strijd nam Jeroen Dubbeldam het voortouw: hij bleef foutloos met alle vier de paarden en kreeg het goud omgehangen.

Goud Zilver Brons Teamklassement Nederland Frankrijk Verenigde Staten Individueel Jeroen Dubbeldam met Zenith SFN Patrice Delaveau met Orient Express HDC Beezie Madden met Cortes C

Bron: Paardenkrant-Horses.nl