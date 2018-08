De organisatie van de Wereldruiterspelen, die over vier weken plaats vinden in Tryon, heeft een lijst gepubliceerd met regels voor bezoekers. Niet toegestaan: honden, eten of drinken, camera’s (behalve smartphonecamera) en stoeltjes (behalve op de dag van de cross en de marathon bij de vierspannen). In een facebookpost laat de organisatie weten nog eens na te denken over deze regels en zo spoedig mogelijk met een reactie te komen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl