WEG Tryon: Werner Muff erin, Paul Estermann eruit

Werner Muff neemt de achtjarige door G. Kruiter uit Onstwedde gefokte KWPN-ruin Daimler (v. Canturano I) mee naar Tryon. De rest van het team bestaat uit Martin Fuchs met Clooney (v. Cornet Obolensky), Steve Guerdat met Bianca (v. Balou du Rouet) of Hannah (v. Dulf van den Bisschop) en Janika Sprunger met Bacardi VDL (v. Corland). Arthur Gustavo da Silva is met Inonstop van t Voorhof (v. Nonstop) de reservecombinatie.

Tokyo-ticket

Ondanks de wisseling in het team gaat Zwitserland onverminderd voor een klassering in de top zes om zo een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo veilig te stellen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl