Weishaupt gaat voor dollars in plaats van Mannschaft

“Feit is dat we anders Philipp zouden hebben genomineerd,” zei bondscoach Otto Becker in de Duitse krant Handelsblatt. “Helaas heeft Ludger besloten dat Calgary voorrang heeft.” Beerbaum is de werkgever van Weishaupt en de eigenaar van de elfjarige Colman-zoon Convall via Ludger Beerbaum Stables.

Beerbaum: ‘Ik zie het probleem niet’

De pauze tussen de wedstrijd in Calgary en de WEG in Tryon was te kort voor Becker en de Duitse selectiecommissie. De Grand Prix op Spruce Meadows wordt op 9 september gereden. De eerste wedstrijd van het WK begint tien dagen later. “Ik zie het probleem niet”, zei Beerbaum in het Handelsblatt. “Vooral omdat Convall maar een paar rondes in Calgary zal lopen.”

‘Geen hobbybedrijf’

Beerbaum heeft gemeld hoe Convall en zijn ruiter het hele jaar gedoseerd ingezet zou worden. “Als ik wordt gedwongen om te kiezen: dan zeg ik Calgary”, zegt Beerbaum, “We hebben geen hobbybedrijf.” Het is jammer voor Weishaupt, hij had graag het WK gereden. Maar hij staat achter de beslissing van zijn werkgever.

Ahlmann en Deusser ook niet

Eerder haakten de topruiters Christian Ahlmann en Daniel Deusser af als lid van het Duitse team. Ze weigerden om de FN-deelnemingsovereenkomst te tekenen.

