Weishaupt geeft concurrentie het nakijken in het Kralingse Bos

Voor Weishaupt en de twaalfjarige Lord Z-zoon was dit pas het tweede internationale optreden. Het duo zette met afstand de snelste foutloze barragerit neer en was met 36,61 seconden op de klok bijna twee seconden sneller dan Luciana Diniz met Isabeau. De Portugese amazone bleef met de dochter van haar voormalige topper Winningmood ook foutloos, maar klokte af op 38,42 seconden.

Top drie

Henrik von Eckermann was iets langzamer met Cantinero en maakte de top drie compleet. De Zweedse ruiter liet de Cento-zoon in 38.56 seconden finishen. Daarmee was hij op zijn beurt bijna een halve seconde sneller dan Van Asten met zijn Chacco-Blue-dochter.

Nederlanders

Willem Greve zette met Zypria S (v. Canturo) ook een foutloze barragerit neer, maar was net te langzaam voor een plek in de top 5. Het duo mocht zich achter William Whitaker met Lammy Beach (v. Beach Ball) opstellen voor de prijsuitreiking en was daarmee de tweede Nederlandse combinatie in de top zes.

Uitslag

Klik hier voor de overzichtspagina van het CHIO Rotterdam



Bron: Paardenkrant-Horses.nl