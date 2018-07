Naast Weishaupt, die de Lord Z-zoon Lesson Peak zadelde, slaagden Yves Vanderhasselt, Laura Kraut en Niels Bruynseels er in om beide fasen foutloos te doorstaan. Met 36,97 op de teller was Vanderhasselt samen met Hetman of Colors (v. Calvero) de één na snelste en bleef op zijn beurt weer twee seconden voor op Kraut en Zeremonie (v. Cero).

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl