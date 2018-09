Weishaupt verslaat Madden met twee tiende in Calgary

Zeven combinaties hadden zich geplaatst voor de barrage over het 1,60m-parcours van Leopoldo Palacios. Luciana Diniz besloot haar Fit for Fun (v. For Pleasure) aan de kant te houden zodat zes ruiters de strijd aangingen voor de hoofdprijs.

Openingsrit

Beezie Madden moest als eerste met de tienjarige Coach de tijd neerzetten in de barrage. In een uitgekiende, foutloze rit zette de Amerikaanse 47,12 seconden op de klokken. Een prestatie die moeilijk te kloppen leek want even later was Olivier Robert met Eros (v. Querlybet Hero) een seconde langzamer en kreeg nog een balk aan de benen. De Fransman werd hiermee uiteindelijk vierde.

Twee tiende verschil

Maar het lukte Philipp Weishaupt wel om sneller te zijn en foutloos te blijven. De stalruiter van Ludger Beerbaum kwam met de Stakkato Gold-dochter twee tiende sneller over de meet dan Beezie Madden. De overwinning was voor de Duitser toen na hem Daniel Coyle in een uiterste poging met Tienna (v. For Pleasure) een balk meenam en met een tijd van 47,30 seconden als derde eindigde.

Van der Vleuten elfde

Nigel Coupe had ook een balk met Golvers Hill (v. Ricardo Z) in de barrage, net als Laura Jane Tidball op Concetto Son (v. Concetto Famos). Zij werden respectievelijk vijfde en zesde. Maikel van der Vleuten kreeg met Arera C een balk in het basisparcours, maar de snelle ronde leverde hem de elfde plaats op.

Chad wint 1,50m

In het 1,50m was Kara Chad met Viva (v. Now or Never M) de winnares. Ook in deze proef Daniel Coyle niet iets te kort. Op de KWPN-merrie Farona (v. Baltic VDL) werd hij tweede in de barrage en kwam twee tiende te kort op de jonge Canadese. Marcus Ehning pakte met Firth of Lorne (v. For Pleasure) de derde plaats en de vierde foutloze in de barrage was Tiffany Forster met de in Nederland gefokte Querly Elvis-zoon Figor. Kevin Jochems was de enige Nederlander in de proef, hij werd op Edgarrento (v. Zento) met vijf strafpunten 34ste.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl