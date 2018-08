Weltman, grondlegger Lövsta Stuteri, overleden

De Hannoveraanse hengst Weltman (Weltruhm x Ecuador) is op 23-jarige leeftijd overleden. De hengst was in het bezit van Antonia Ax:son Johnson en was voor haar de grondlegger van Lövsta Stuteri. Tevens bracht de hengst Ax:son Johnson en Tinne Vilhelmson-Silfvén samen en zorgde daarmee voor een succesvolle en langdurige samenwerking.