Wendy Fokker: ‘Black Pearl kwam als een paard dat nooit de wissel zou leren’

“Het mocht nog wel wat flitsender en mijn gevoel klopte met het commentaar van de juryleden”, vertelt Wendy Fokker die als doel had een ontspannen proef te rijden nadat haar Black Pearl vorige week in Hoofddorp teveel spanning had. “In het drafgedeelte stonden we op 75 procent maar in de galop schrok Black Pearl. Ze werd een bommetje en stond op ontploffen. Daardoor kregen we veel fouten.”

Doel behaald

Daarop besloot Fokker om haar merrie vandaag mee te nemen naar Abcoude. “Het doel was om de ontspanning in de ring weer terug te vinden. Black Pearl mocht er nét wat scherper aan staan maar het is zeker goed gelukt”, aldus de amazone die door de jury beloond werd met het lovende commentaar ‘harmonieuze proef’ en ‘fijn voorgesteld’.

Hete tante

“Black Pearl kan een hele hete tante worden”, vervolgt ze lachend. “Hopelijk kunnen we de goede draftour van Hoofddorp gaan combineren met het galopgedeelte van vandaag. Het doel is dat ze er scherp genoeg aan staat, maar toch relaxed blijft en dan zonder fouten te kunnen rijden.”

Terug naar de basis

“We zijn nog lang niet uitgeleerd maar eigenlijk gaat het boven verwachting. Black Pearl kwam drie jaar geleden als een paard dat nooit een goede wissel zou kunnen leren. Door terug te gaan naar de basis heeft ze de wissels toch geleerd. Ze is me in elke klasse blijven verbazen en nu loopt ze eigenlijk iedere wedstrijd in de Lichte Tour boven de 65 procent”, zegt Fokker die hoopt de Polansky-dochter dit seizoen in de CDI-rubriek op het WK jonge paarden in Ermelo te kunnen uitbrengen.

Spaak ook boven de 65

Naast Wendy Fokker noteerde ook Mylene Spaak een score boven de 65 procent. Zij reed Ziteldo (v. Royal Dance) naar 65,07% en mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Rianne van Dulst – de Lange en Fontainebleau (v. San Remo) volgden met 63,31% op de derde plaats. Yessin Rahmouni en de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst All at Once (v. Ampère) maakten vorige maand een indrukwekkend debuut in de Subtop. Toen won de combinatie de Prix St. Georges met dik 69 procent. Vandaag bleef de score hangen op 62,06% wat de vierde plek betekende.

Dubbele winst voor Van Gastel

In de klasse ZZ-Zwaar boekte Ellen van Gastel een dubbele overwinning. Met de dertienjarige ruin Blitz (v. Negro) noteerde ze in de eerste proef 65,21%. In de tweede proef kwam de score uit op 63,64%. Joyce van Schaick reed met Royal Heritage (v. Royal Blend) alleen de eerste proef en mocht met een score van 64,71% het rode lint ophalen. Marieke Schade en Eros (v. Jazz) volgden met 62,86% op de derde plek. In de tweede proef reden Mandy Ribbens – Meulenbroek met Chippendale (v. Upperville) en Desiree Perlee met Belmondo SB (v. Voice) exact dezelfde score van 61,21% bijeen. Door toepassing van de ex aequo-regeling werd Ribbens – Meulenbroek als tweede geplaatst en Perlee als derde.

Uitslag

