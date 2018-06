Wendy Fokker scoort nieuw PR: ‘Met netjes en correct kom je een heel eind’

Wendy Fokker boekte met Black Pearl al eerder aansprekende resultaten, totdat een vorig jaar op stal opgelopen blessure een tijdelijke wedstrijdstop betekende. “Ze maakte een rare beweging en we hebben rustig de tijd genomen. In die tijd was ze super meewerkend en de revalidatie is helemaal volgens plan verlopen”, legt de amazone uit.

Net een driejarige

Het duo maakte afgelopen april het rentree in de ring en is nu weer goed op weg. “De eerste keer was het nog niet zo makkelijk. Toen was Black Pearl zó blij om weer mee te gaan en gedroeg ze zich als een driejarige”, blikt Fokker lachend terug. “Ik vroeg me toen wel af hoe ik de afstemming weer voor elkaar zou krijgen. We waren een beetje zoekende maar nu beginnen de puzzelstukjes op z’n plek te vallen.”

Geen spectaculaire beweger

Die afstemming heeft Fokker inmiddels weer goed op orde. “Het was vandaag eigenlijk een heel contante proef zonder grote fouten. Black Pearl is geen spectaculaire beweger maar scoort op het harmonieuze beeld. Ze heeft een stille aanleuning en altijd de oortjes erop. Met de pirouettes was het eerder nog wel een beetje zoeken maar daar krijgen we nu ook 7,5-en voor.”

Happy athlete

“Eigenlijk heeft ze geen zwakke punten punten en ik krijg van de juryleden vaak complimenten dat ze een echt een happy athlete is. Dat is ook iets waar ik graag voor wil staan. En zo zie je maar dat je met netjes en correct voorstellen een heel eind kan komen en daarmee ook zevens en 7,5-en kan krijgen. Black Pearl wil het echt voor me doen en laat me nooit zitten. Als we soms fouten hebben dan is dat aan mezelf te wijten”, aldus Fokker die nu weer de scores op zak heeft om internationaal te mogen starten. “We gaan nu kijken naar leuke wedstrijden en rustig een verdere planning maken.”

Roseboom tweede

In deze rubriek noteerde Letty Roseboom de tweede score. Ze reed Dancing Dilinda (v. Sorento) naar 65,81%. Op kleine achterstand volgden Robin Beekink en Living Colour II (v. Don Romantic) met 65,59%.

Hoopman wint Inter I

Na haar eigen blessure is Rosina Hoopman weer helemaal terug. Vorige maand won ze met Coco-OO (v. OO Seven) met een nieuw persoonlijk record van 67,72% de Intermédiaire I. Vandaag verbeterde ze dat alweer met 68,82%, wat wederom goed was voor het oranje lint. Kaylee Gouda en Don Juan (v. Vivaldi) werden tweede met 65,66%. Gabrielle Röst – de Groot en Bibi Vita (v. Discovery) noteerden de derde score van 63,24%.

Zware Tour voor Wildemans

In de gecombineerde rubriek Zware Tour noteerde alleen Jacqueline Wildemans een voldoende score. Zij reed de grote vosruin Caliber (v. Vivaldi) naar 60,07% in de Intermédiaire II.

